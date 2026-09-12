Rete 4, torna "Dalla parte degli animali" con Michela Vittoria Brambilla
Il programma, in onda ogni domenica alle ore 10.05, parte con un drammatico servizio in esclusiva sui cani salvati dal "terrazzo della morte" di Sciacca (Agrigento).
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Con un bagaglio crescente di ascolti e all’attivo migliaia e migliaia di adozioni, torna su Retequattro, domenica 13 settembre, la nuova stagione di "Dalla parte degli animali", da un’idea di Michela Vittoria Brambilla, che sarà in onda ogni domenica alle 10.05. Al suo fianco, i figli Stella e Leo con il contributo del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. Questa nuova stagione del programma manterrà un costante riferimento all’attualità e alle adozioni, obiettivo principale in un format che, dal 2017, promuove tra gli italiani una cultura di amore e di rispetto per gli animali.
Nella prima puntata, un importante e drammatico servizio in esclusiva sui cani salvati dal "terrazzo della morte" di Sciacca (Agrigento).
"La mia missione - spiega l'on. Brambilla - è da sempre difendere gli animali e i loro diritti, promuovendo un grande cambiamento nella società italiana che oggi, rispetto al passato, ama e considera molto di più gli animali. Orgogliosa di avere dato un importante contributo a questo grande cambiamento con la nostra bella trasmissione ma anche in Parlamento con l'approvazione della mia Legge Brambilla, che ha regalato a tutti gli animali lo status di esseri senzienti, tutelati in via diretta da una legge che rende loro giustizia, avendo anche inasprito le pene per chi commette reati a loro danno".