Con un bagaglio crescente di ascolti e all’attivo migliaia e migliaia di adozioni, torna su Retequattro, domenica 13 settembre, la nuova stagione di "Dalla parte degli animali", da un’idea di Michela Vittoria Brambilla, che sarà in onda ogni domenica alle 10.05. Al suo fianco, i figli Stella e Leo con il contributo del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. Questa nuova stagione del programma manterrà un costante riferimento all’attualità e alle adozioni, obiettivo principale in un format che, dal 2017, promuove tra gli italiani una cultura di amore e di rispetto per gli animali.



Nella prima puntata, un importante e drammatico servizio in esclusiva sui cani salvati dal "terrazzo della morte" di Sciacca (Agrigento).