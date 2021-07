Rete 4 e Cine 32 festeggiano l'85esimo compleanno di Lino Banfi

Rete 4 e Cine 34 festeggiano l’85esimo compleanno di Lino Banfi, dedicandogli tre serate (giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 luglio), con dieci grandi classici, tra cui "L’allenatore nel pallone", "Fracchia la belva umana" e "L’infermiera nella corsia dei militari". Nel corso della lunga carriera è stato diretto da Luciano Salce, Fernando Di Leo, Nanni Loy, Steno e Dino Risi. L'attore pugliese ha segnato l’immaginario collettivo, come protagonista di tanti film di un genere unico, come quello della commedia sexy all’italiana. Ha recitato anche in ruoli drammatic ed è stato definitivamente consacrato da fiction come "Un medico in famiglia". Una grandissima popolarità, premiata con importanti onorificenze: Banfi oggi è Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e membro della commissione italiana all'UNESCO.