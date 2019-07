Remo Croci dà il "Buongiorno con il caffè del Marinaio"

Un caffè del marinaio e tanti personaggi riuniti dal giornalista Mediaset Remo Croci che nella sua città, San Benedetto del Tronto, ha ideato un format che va in onda ogni giorno sulla sua pagina Facebook e che sta riscuotendo un grande successo. Sono più di duecentomila i contatti che la rubrica " Buongiorno con il caffè del Marinaio " ha totalizzato la scorsa estate. Più di cento puntate con picchi d’ascolto giornalieri fra le 3000/5000 visualizzazioni. Per la seconda estate Croci ha riunito di nuovo gli amici pescatori e artisti di strada che ogni giorno si trovano allo chalet Stella Marina e per oltre un’ora danno vita ad un vero e proprio talk show.

"L’idea è piaciuta non solo ai cittadini di San Benedetto ma anche di altre città - racconta l’inviato di Quarto Grado - e tutti i giorni abbiamo moltissimi contatti. La gente affronta con noi sia i problemi importanti come la salvaguardia dell’ambiente, la sicurezza notturna sulle spiaggia, battaglie sociali e i racconti esilaranti di personaggi che seppur sconosciuti riescono a catturare l’attenzione".

La trasmissione ha un regola. I partecipanti hanno l’obbligo di parlare in dialetto Sambenedettese perché lo scopo che ha fissato Croci è’ il recupero delle tradizioni locali. Con lui alla conduzione ci sono Ricci, presidente nazionale dell’Itb (associazione dei balneari) che ha il suo spazio sindacale, il comandante Paolini detto il Cozzaro Nero che quest’anno è stato ospite di Bonolis ad "Avanti un altro", l’ex rugbista della nazionale italiana Camiscioni che cura l’edicola, i bagnini Mimmo e Pietro alias Bistecca, il primo poeta dialettale raffinato ed il secondo noto come Celentano per via della sua somiglianza con il Molleggiato.

C’è poi Federico Palestini detto Parò che per anni è stato imbarcato sullo yacht dell’avvocato Gianni Agnelli e che ricorda con aneddoti inediti. "Lo chiamavo Giovà e lui Parò e ogni mattina voleva che gli servissi il caffè in cuccetta e mi chiedeva se gli acquisti della Juventus fossero buoni", ricorda Parò bravo anche a cantare il blues. Poi la quota rosa rappresentata da Vittoria, Pacina, Angela e Fortunata brave ed abili attrici del vernacolo.

Momenti di spensieratezza affidati a Massimo Cichetti per le sue esibizioni da cabarettista insieme a Cilfoni un ex marinaio in pensione recordman di incidenti stradali (più di 50 ) e navali (più di 20). Ogni domenica poi c’è l'angolo riservato al sindaco della città Pasqualino Piunti che approfittando della sua corsa sul Lungomare si ferma davanti alla telecamera di Croci ed anticipa le iniziative della sua Amministrazione Comunale che quest’anno ha sostenuto il progetto del ristorante sospeso a 45 metri d’altezza lo Sky Dinner promosso dai fratelli Carlo ed Erminio Giudici.

"I turisti hanno goduto di un panorama mozzafiato mentre gustavano ostriche e i frutti di mare pescati qualche ora prima dai pescatori sambenedettesi - ha ricordato Croci nelle sue dirette - dove oltre al caffè si gustino i prodotti tipici di aziende locali come quelle dei fratelli Romani e di Pepi Aliventi, Luca Pacifici e Cristano Troli".