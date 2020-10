Ufficio stampa

"Nella serata della partita dell’Italia e non solo!". Barbara d'Urso festeggia il record stagionale per “Live - Non è la d'Urso" che raggiunge 2.432.000 spettatori e una share del 15.87% (16.37%sul target commerciale) e si conferma ancora una volta il talk show più seguito della prima serata. Una puntata molto ricca - Gabriel Garko dopo il coming out, Marco Carta assolto in appello, Iconize e la finta aggressione omofoba, Vittorio Sgarbi contro Franceska Pepe e Angela di Mondello che ha rubato per suo figlio - che ha tenuto incollati milioni di telespettatori con picchi del 28 per cento e quasi 10 milioni di contatti.