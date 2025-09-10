L'agente di Cruz, Raphael Berko, ha però respinto le accuse: "Sono assolutamente infondate e pericolose, l’attore stava lavando la sua auto davanti alla sua abitazione quando tre donne si sono appostate a pochissima distanza dal veicolo. Dopo aver chiesto loro di spostarsi, le tre fan hanno iniziato a filmarlo con il cellulare... Lui, che non era mai stato arrestato in vita sua, che ha interpretato un detective per 15 anni in 'The Closer' e 'Major Crimes', è stato ammanettato e portato in prigione".