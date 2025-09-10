L'attore, conosciuto per il ruolo di Tuco Salamanca nella serie tv, ha avuto una discussione accesa con alcune donne che si erano appostate sotto casa sua
© IPA
Raymond Cruz di "Breaking Bad" è stato arrestato a Los Angeles con l'accusa di aver spruzzato dell’acqua contro delle fan. L'attore, conosciuto per il ruolo di Tuco Salamanca nella serie tv, avrebbe avuto una discussione accesa con alcune donne che si erano appostate sotto casa sua. Il suo agente lo difende: "Ammanettato e portato in prigione come fosse un criminale, accuse assurde".
Secondo il "The Independent" l’episodio è avvenuto l'8 settembre mattina nel quartiere di Silver Lake, dove la polizia è intervenuta per una lite. L'attore avrebbe spruzzato dell'acqua con una pompa contro delle donne sotto casa sua, che hanno chiesto l'intervento degli agenti. L'attore è stato arrestato e subito dopo rilasciato senza cauzione: dovrà comparire in tribunale il 1° ottobre.
L'agente di Cruz, Raphael Berko, ha però respinto le accuse: "Sono assolutamente infondate e pericolose, l’attore stava lavando la sua auto davanti alla sua abitazione quando tre donne si sono appostate a pochissima distanza dal veicolo. Dopo aver chiesto loro di spostarsi, le tre fan hanno iniziato a filmarlo con il cellulare... Lui, che non era mai stato arrestato in vita sua, che ha interpretato un detective per 15 anni in 'The Closer' e 'Major Crimes', è stato ammanettato e portato in prigione".
