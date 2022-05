Raoul Bova: "Io e Rocío ci sentiamo ancora due fidanzatini"

Nello studio di "Verissimo"

Raoul Bova

Rocío Munoz Morales

"Giustizia per tutti

Canale 5

parla del suo rapporto con, la sua compagna di vita e, dal 18 maggio, di set nella fiction" su. "Sono otto anni che stiamo insieme e ci sentiamo ancora due fidanzatini. Le nostre bambine, Alma e Luna, alimentano giorno dopo giorno il senso della nostra unione".

Spesso divisi dagli impegni lavorativi, l'attore nel salotto di

Silvia Toffanin

confida che il segreto del loro rapporto sta nel mantenere viva la complicità e avere, sempre, una grande voglia di stare bene insieme. "Ci capiamo anche sulle piccole cose, ci veniamo incontro, ci aiutiamo. Vorrei stare più tempo con lei come credo lei con me, ma per questo avremo tempo".