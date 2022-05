Jeremias Rodriguez: "Ho sofferto di depressione per dieci anni"

Il giovane argentino

dell'"", racconta nello studio di "Verissimo" i suoi anni più difficili. "L'ho detto anche sull'Isola, non vado fiero della vita che ho fatto in passato. Capire una persona con il mio percorso è difficile, bisogna andare oltre. Ho sofferto di depressione per dieci anni e per tre anni non ho visto la mia famiglia. Avevo bisogno di staccarmi dai contesti in cui vivevo".

, ospite nel salotto diinsieme al papà, si confida: "Mi ero stancato di vivere. Non mi accettavo, non mi piacevo. Ho provato a curarmi con delle medicine ma quando ho visto gli effetti che avevano su di me le ho lasciate. In quel periodo ho fatto anche uso di droghe e sono stato male perché non ero lucido. Non riuscivo più ad andare avanti e a fare ordine nella mia vita. Poi c'è stato un momento in cui ho toccato il fondo, ed è stato allora che ho detto basta".