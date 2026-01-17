Raniero Monaco di Lapio: "Sono diventato papà"

L’attore, tra i protagonisti della fiction "A testa alta", presenta a "Verissimo" il piccolo Ettore
© Da video
Ospite a "Verissimo", Raniero Monaco di Lapio, protagonista della fiction Mediaset "A testa alta" accanto a Sabrina Ferilli, ha condiviso con il pubblico un momento particolarmente significativo della sua vita privata: la nascita - l'8 luglio scorso - del figlio Ettore, che lo ha reso papà per la prima volta.
Già nell’aprile del 2023, sempre nel salotto di Silvia Toffanin, l’attore aveva parlato del legame con la compagna Beatrice Olla e del desiderio di diventare padre. "Non amo pianificare tutto, ma mi sento pronto", aveva raccontato allora, confidando la speranza che quel progetto potesse realizzarsi presto. Oggi, a distanza di tempo, quel desiderio è diventato realtà.
"Raniero è un padre molto presente, adora giocare con nostro figlio", ha spiegato Olla, presente in studio con anche il bambino, sottolineando la complicità che caratterizza la loro relazione. "Tra noi c’è molta ironia, ci prendiamo in giro, ma sa essere fermo quando serve".
Sul futuro della coppia, il tema delle nozze resta sullo sfondo. Olla non ha nascosto che sposarsi sia un suo desiderio, mentre Monaco di Lapio ha ammesso che i piani iniziali sono cambiati con l’arrivo di Ettore: "C’era un’idea, poi è nato lui. Adesso devo rivalutare una serie di cose".