Randi Ingerman a “Domenica Live”: “Bisogna credere nei miracoli”

L'avevamo conosciuta come attrice e icona sexy a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Oggi Randi Ingerman, sempre in forma da modella è una donna di 51 anni che lotta quotidianamente contro una rarissima forma di epilessia che la affligge da più di un decennio: “Dovrei levarmi una parte di cervello, ma per adesso visti i rischi preferisco continuare con la terapia conservativa. Ovviamente non è facile anche per le persone che mi stanno vicino, bisogna sapere come comportarsi durante i miei attacchi”. Una vita, quella della attrice statunitense naturalizzata italiana, che è stata contraddistinta da momenti di grande successo ma anche da dolori famigliari che l’hanno segnata, come la morte del padre e dell’adorata nipotina: “Purtroppo tutti abbiamo delle tragedie nell’arco della nostra vita. Bisogna saper reagire”. Di recente però anche una bella notizia: “Mia sorella stava morendo, le hanno trovato un rene in tempo per salvarle la vita. Bisogna credere nei miracoli”.