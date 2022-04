Raimondo Todaro: "Con Alessandra Celentano? Finita la puntata abbiamo un ottimo rapporto"

Ospiti a "Verissimo",

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro

Amici

insegnante di canto e di danza

parlano della loro avventura ad "", dove rivestono rispettivamente i ruoli d'

I "

Cuccatodo

rapporto con la "rivale" Alessandra Celentano.

", come li ha soprannominati Rudy Zerbi, si soffermano anche sul"Noi dobbiamo ancora capire qual è questo mondo della danza che sa", esordisce Cuccarini, riferendosi alla celebre frase dell'iconica maestra del talent show.

"In realtà, finita la puntata,

abbiamo un ottimo rapporto

esagera nei suoi attacchi

a un certo punto perdi la pazienza.

. In trasmissione non sembra perché lei a volte", spiega Todaro, che, negli scorsi mesi, si è spesso trovato a discute con la maestra. "Alessandra a volte, anche davanti ai risultati, fa finta di non vedere eÈ questo che trovo snervante".