In vendita la villa di Raffaella Carrà all'Argentario con 12 stanze e 12 bagni realizzata da Giò Pomodoro

Situata in una posizione panoramica, con una vista mozzafiato sul mare di Cala Piccola, la villa si estende per 1162 mq complessivi di spazi interni che si distribuiscono tra una villa padronale e 2 dependance. Il complesso è immerso nella natura e comprende quasi 6 ettari di terreni di proprietà, con giardini, vigneti, oliveti, un eliporto e ampio spazio per ospitare un maneggio. "La villa padronale, di 716 mq, si sviluppa su 3 livelli. Unica per la sua tipologia edilizia è costruita in pietra locale con mura possenti, che regalano una sensazione di benessere e sicurezza" si legge sul sito di Lionard Real Estate che si occupa della vendita. Per ora la trattativa è riservata ma il prezzo non sarà inferiore ai 2 milioni di euro.