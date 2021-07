RadioMediaset si conferma gruppo leader negli ascolti nazionali

Leggi Anche Radiomediaset si conferma primo gruppo radio nazionale negli ascolti

“In un contesto complicato come quello che abbiamo affrontato credo che l’unica cosa rilevante sia la tenuta complessiva del comparto radiofonico", ha dichiarato l'amministratore delegato Mediaset Paolo Salvaderi. "Il nostro 2021 si basa sul potenziamento delle emittenti attraverso l’utilizzo di tutte le piattaforme, strategia che consente al mercato, che ci sta già premiando, di avere molte opportunità da sfruttare. In tal senso voglio spendere una parola in più per il nostro progetto United Music che in questi due anni ha perfezionato la propria offerta digitale e la propria missione. Nel 2022, con tutte le novità tecnologiche e di prodotto, sarà uno dei nostri progetti prioritari”.