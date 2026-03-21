Radio Monte Carlo, arriva l'approfondimento giornalistico mattutino con Tgcom24
Ogni mattina, nella seconda parte di "Caffellatte con te", notizie, approfondimenti e rassegna stampa accompagneranno gli ascoltatori
A partire da lunedì 23 marzo Radio Monte Carlo inaugurerà un nuovo spazio dedicato all'informazione. La seconda ora di "Caffellatte con te", il programma del primo mattino condotto da Laura Ghislandi e Max Parisi, in onda dal lunedì al venerdì dalle 5.00 alle 7.00, ospiterà i giornalisti della redazione radio di Tgcom24 coordinata da Aldo Preda, per un momento di analisi legata all’attualità.
Federica De Boni, Virginia Giacomin, Giancarlo Bastianelli, Gerry Romano, Matia Venini, Umberto Cascone rivolgeranno, insieme ai conduttori del programma, uno sguardo alle prime pagine della stampa italiana e internazionale, osserveranno i fatti dell'ultima ora, approfondiranno gli eventi che accadranno nel corso della giornata, oltre a tenere costantemente aggiornati gli ascoltatori riguardo meteo e traffico.
La musica di Radio Monte Carlo e questa nuova pagina legata all'informazione hanno l'obiettivo di offrire all'ascoltatore un momento piacevole e utile, qualche spunto di riflessione e gli strumenti per affrontare la giornata con maggiore consapevolezza.