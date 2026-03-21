NUOVO PROGRAMMA

Radio Monte Carlo, arriva l'approfondimento giornalistico mattutino con Tgcom24

Ogni mattina, nella seconda parte di "Caffellatte con te", notizie, approfondimenti e rassegna stampa accompagneranno gli ascoltatori

21 Mar 2026 - 14:47

A partire da lunedì 23 marzo Radio Monte Carlo inaugurerà un nuovo spazio dedicato all'informazione. La seconda ora di "Caffellatte con te", il programma del primo mattino condotto da Laura Ghislandi e Max Parisi, in onda dal lunedì al venerdì dalle 5.00 alle 7.00, ospiterà i giornalisti della redazione radio di Tgcom24 coordinata da Aldo Preda, per un momento di analisi legata all’attualità.

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Federica De Boni, Virginia Giacomin, Giancarlo Bastianelli, Gerry Romano, Matia Venini, Umberto Cascone rivolgeranno, insieme ai conduttori del programma, uno sguardo alle prime pagine della stampa italiana e internazionale, osserveranno i fatti dell'ultima ora, approfondiranno gli eventi che accadranno nel corso della giornata, oltre a tenere costantemente aggiornati gli ascoltatori riguardo meteo e traffico.

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La musica di Radio Monte Carlo e questa nuova pagina legata all'informazione hanno l'obiettivo di offrire all'ascoltatore un momento piacevole e utile, qualche spunto di riflessione e gli strumenti per affrontare la giornata con maggiore consapevolezza.

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