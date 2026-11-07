"Racconto di una notte", Su Burcu Yazgı Coşkun: "Nessun flirt col collega Burak Deniz, sono single"

L'attrice turca spiega però che quella complicità è nata e rimasta sul set, senza trasformarsi in altro. "Eravamo molto affiatati sul set, abbiamo passato dei bellissimi momenti", racconta, e parla con affetto delle giornate di riprese condivise. Poi chiarisce: "È un mio caro amico, ma non c'era nulla oltre il lavoro". Tra i due, insomma, c'è una stima reciproca che col tempo è diventata un'amicizia solida, e niente di più.