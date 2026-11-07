"Racconto di una notte", Su Burcu Yazgı Coşkun: "Nessun flirt col collega Burak Deniz, sono single"

Nessun flirt con Burak Deniz. Ospite a "Verissimo", l'attrice turca Su Burcu Yazgı Coşkun smentisce le voci su una presunta relazione con il collega, che in "Racconto di una notte" interpreta Mahir Yılmaz. Negli ultimi tempi i fan avevano parecchio fantasticato su di loro, colpiti dall'intesa che i due mostrano sullo schermo.
L'attrice turca spiega però che quella complicità è nata e rimasta sul set, senza trasformarsi in altro. "Eravamo molto affiatati sul set, abbiamo passato dei bellissimi momenti", racconta, e parla con affetto delle giornate di riprese condivise. Poi chiarisce: "È un mio caro amico, ma non c'era nulla oltre il lavoro". Tra i due, insomma, c'è una stima reciproca che col tempo è diventata un'amicizia solida, e niente di più.
Burak Deniz non è l'unico nome accostato a lei nelle ultime settimane. Il volto di Canfeza nega anche le indiscrezioni che la volevano vicina a un calciatore della Juventus, una voce circolata soprattutto tra i fan italiani della serie.
C'è poi la questione della foto pubblicata sui social, in cui accanto a lei si intravedeva un uomo misterioso. Su quell'immagine era partita la caccia all'identità del presunto compagno, e Coşkun la chiude con poche parole: "Era un fidanzato, ma al momento non c'è. Quella persona non fa più parte della mia vita". Una storia che, a suo dire, appartiene ormai al passato.
Il bilancio sentimentale che offre a Silvia Toffanin è quindi molto semplice. Nessun collega, nessun calciatore, nessun nuovo amore da nascondere: "Non c'è nessuno nella mia vita". Almeno per ora, l'attrice si concentra sul lavoro e sul successo della serie, che anche in Italia continua a conquistare il pubblico.