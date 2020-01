Quiz Roulette con Mariano Catanzaro e Florencia Genna

La seconda puntata de "La Pupa e il Secchione e viceversa" in onda martedì 14 gennaio si è conclusa con il "Sintony Test" che ha visto l'eliminazione della seconda coppia, quella dei viceversa, composta da Mariano Catanzaro e Florencia Genna.

I due eliminati del reality si sono così sottoposti al nuovo format digitale "Quiz Roulette", affrontando una serie di prove e simpatiche penitenze come, per esempio, un funzionale allenamento da vero body builder per Mariano, che però non sembra aver ancora afferrato il concetto di femminismo. Quest'ultimo tema è stato infatti un argomento di discussione nel corso del reality di Italia 1.