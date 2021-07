Quando Sabrina Ferilli raccontò la sua amicizia con Maria De Filippi: "E' un diavolo di amica"

Sabrina Ferilli è stata protagonista di una delle interviste di "Verissimo" della stagione televisiva appena conclusa. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, l'attrice aveva parlato della sua amicizia particolare con Maria De Filippi. "E' un demonio, un diavolo di amica, ma lei veramente studia come mettermi in difficoltà", spiegava l'attrice, parlando degli scherzi di cui è vittima durante le puntate del programma "Tu si que vales". "Lei mi conosce, sa quello che può farmi, se non fosse così io le vieterei quasi tutto".

Ferilli aveva poi raccontato anche un altro divertente aneddoto dell'amica: "Una volta mi ha chiamato alle due di mattina per dirmi 'Cretina, ho visto il tuo film, è un capolavoro'".