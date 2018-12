Quando Michelle Hunziker giocò un brutto scherzo ad Aurora

Dal nostro "Best of" vi riproponiamo lo scherzo messo in atto da Michelle Hunziker nei confronti di Aurora. Con la complicità di "Scherzi a parte" la showgirl ha potuto vendicarsi della figlia, la quale fece prendere un grosso spavento alla madre incinta al nono mese.



L'occasione per mettere in atto il piano si presenta quando Michelle accettò di allenarsi insieme ad Aurora. La conduttrice televisiva finse una caduta dalle scale e la conseguente totale insensibilità delle gambe. Aurora si spaventò molto tanto da scoppiare a piangere ma presto l'inganno venne svelato con grande divertimento da parte di tutti.