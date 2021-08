"Felicissima Sera", Maria De Filippi racconta la storia dell'amicizia tra Pio e Amedeo

Ce l'avevano messa tutta per fare piangere Maria De Filippi, ma alla fine è stata lei a fare emozionare loro. È successo lo scorso 16 aprile a "Felicissima Sera", lo show di Pio e Amedeo andato in onda in prima serata su Canale 5. Il duo comico ha mostrato alcune foto alla conduttrice nell'intento di farla commuovere, ma è stata lei che li ha fatti piangere quando ha raccontato la storia della loro amicizia. I due comici di Foggia si sono incontrati per la prima volta proprio nell'ospedale dove sono nati. Le loro mamme si sono conosciute perché ricoverate nella stessa stanza.

Pio, quarto figlio di una famiglia già numerosa e Amedeo primogenito di una mamma che credeva di non potere avere figli. I due comici si sono conosciuti appena nati per poi fare davvero amicizia 11 anni dopo: da quel giorno sono diventati inseparabili. Si sono trasferiti insieme a Roma per studiare alla facoltà di Scienze della Comunicazione. E insieme hanno deciso di ritornare in Puglia per intraprendere la carriera da comici.

Una sola persona ha sostenuto il loro sogno. Il papà di Amedeo che ha incoraggiato i ragazzi a coltivare le loro passioni. Una persona così presente nella vita dei comici che col tempo ha instaurato un grande rapporto anche con Pio che lo considera "quasi un papà". Ed è proprio a lui che il duo comico ha dedicato una lettera in perfetto stile "C'è posta per te", letta da Maria De Filippi, per dirgli grazie. Insieme alla lettera, però, per Francesco Grieco c'è stata anche una sorpresa. Il suo idolo Roby Facchinetti che si è esibito e ha cantato con lui i grandi successi dei Pooh