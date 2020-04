Era il 2000 quando Luis Sepúlveda fu ospite al "Maurizio Costanzo Show". "Ricordo quando ero solo un bambino e ascoltavo Radio Mosca". Lo scrittore e attivista cileno raccontava, proprio all'ex capo del Cremlino, Mikhail Gorbaciov, anche lui ospite della trasmissione, le emozioni e le sensazioni vissute da ragazzo quando c'era ancora l'Unione Sovietica.

Luis Sepúlveda, nato a Ovalle in Cile il 4 ottobre 1949, è morto a 70 anni nell'ospedale universitario di Oviedo, in Spagna. Lo scrittore era ricoverato lì da fine febbraio per aver contratto il coronavirus. Lui e la moglie, la poetessa Carmen Yañez avevano accusato i sintomi dell'infezione di ritorno da un festival letterario in Portogallo. Entrambi sono risultati positivi al Covid-19, ma solo lei è riuscita a guarire.