Quando i Pooh celebrarono i loro primi 15 anni di successi a "Popcorn"

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh. Nato il 12 settembre 1948 a Roma, aveva iniziato a suonare da giovanissimo, per poi entrare a far parte del famoso gruppo musicale nel settembre 1971, prendendo il posto di Valerio Negrini.



Da allora, insieme a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, sforna un successo dopo l'altro, firmando anche da autore diversi brani, come "Tropico del Nord", "La mia donna", "Il giorno prima" e "Se c'è un posto nel mio cuore".



In questo triste giorno, riviviamo la divertente intervista rilasciata dai Pooh a "Popcorn" nel 1981, quando lanciarono il brano "Chi fermerà la musica", celebrando i 15 anni dall'inizio della nascita della band.