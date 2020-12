Quando Gerry Scotti si è commosso nel ricordo del papà scomparso

Tra i momenti più emozionanti del 2020 di "Chi vuol essere milionario?", c'è stato sicuramente quello andato in onda mercoledì 4 marzo, con Gerry Scotti in lacrime per via di un aneddoto raccontato da Paolo, concorrente toscano e figlio di Renato Gei, calciatore e allenatore di Serie A a cavallo tra gli anni '50 e '70.

Il concorrente parlò del padre scomparso condividendo un ricordo toccante con il conduttore che non riuscì a trattenersi: "Mi ha ricordato anche il mio papà", disse il presentatore visibilmente emozionato. "E poi la gente da casa dice che è solo un quiz: guardate quante cose possono venir fuori solamente con un quiz", concluse il conduttore.