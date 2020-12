Gerry Scotti a "Verissimo": "Difficile pensare a questo Natale come a una festa"

Dopo aver sconfitto il coronavirus, Gerry Scotti, ospite di "Verissimo", racconta il suo calvario. “Mi sento bene ma è stato difficile" dichiara il presentatore parlando di quei giorni difficili, dalla scoperta della positività al ricovero in ospedale.

Poi, pensando alle prossime festività, aggiunge: "Difficile pensare al prossimo Natale come a una festa con la F maiuscola". Eppure un motivo di grande gioia per lo zio Gerry c’è. "Il mio Natale è sempre stato molto casalingo, senza grandi stranezze. Non cambierà molto, ma quest’anno aspetto l’arrivo della mia nipotina" dichiara il conduttore di "Caduta Libera" che aggiunge: "Sentirò il peso di questo Natale per tutti quelli che non lo staranno vivendo".