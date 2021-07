Quando Can Yaman fu la sorpresa per una signora a "C'è Posta per te"

Can Yaman è stato una delle rivelazioni dell'anno televisivo appena concluso e in una delle sue apparizioni in Italia, spicca senza dubbio quella nello studio di "C'è Posta per te". L'attore turco aprì la terza puntata del programma di Maria De Filippi: dopo un interminabile applauso, con tanto di coro "sei bellissimo", la padrona di casa aveva raccontato la storia di Akirobita, una ragazza di Rossano, in provincia di Cosenza, che due anni fa ha perso la madre per una malattia.



Per fortuna però, accanto a sé e ai suoi tre fratelli, la 22enne ha avuto zia Maria, la quale, dopo aver assistito la sorella negli ultimi tre anni di vita, si è presa cura dei quattro nipoti, come se fosse la loro madre. Per dirle il suo immenso grazie Akirobita ha voluto "regalare" alla zia il suo idolo Can Yaman. "Sono seduto di fianco a un angelo", ha esordito il protagonista di "Daydreamer - Le ali del sogno", prima di offrire a Maria, estasiata dalla presenza del divo, una serie di doni, tra cui la sua stessa giacca.