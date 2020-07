Quando Aida Yespica raccontò la separazione forzata dal figlio a "Verissimo"

Aida Yespica raccontò a “Verissimo” uno dei suoi più grandi dolori: non poter vedere suo figlio Aaron. Il ragazzino, avuto 11 anni fa dal calciatore Matteo Ferrari, vive tutt’oggi negli Stati Uniti con il padre. La showgirl, però, confidò a Silvia Toffanin che pur volendolo vedere non poteva raggiungerlo per problemi burocratici con il passaporto. In un momento così delicato e doloroso, Aida Yespica confessò tutta la sua sofferenza e frustrazione per l’impossibilità di poter raggiungere il suo bambino.