"Pupa Party" e "Isola Party", via ai nuovi format digitali su Mediaset Infinity

Quattro conduttori pronti a divertire e intrattenere il pubblico, tantissimi ospiti con altrettanti aneddoti da condividere e due ore di diretta streaming su Mediaset Infinity. Sono i principali ingredienti di "Pupa Party" e "Isola Party", i due nuovi show digitali, in collaborazione con Studio71 Italia, in onda rispettivamente dal 15 e dal 21 marzo per affiancare la programmazione de "La Pupa e il Secchione Show" e "L'Isola dei Famosi".

Il martedì, dalle 20.30 alle 22.30, tocca alla modella brasiliana Dayane Mello, ex concorrente del "Grande Fratello Vip", e all'attore Andrea Dianetti, che dopo l'esperienza come concorrente ad "Amici" si è affermato nel mondo del cinema prendendo parte a diverse serie televisive come "Camera Cafè", "I Cesaroni" e "La Ladra", oltre a garantire la sua presenza nel celebre muro di "All Together Now". Per la piattaforma Mediaset Infinity il suo è un gradito ritorno, in quanto il 34enne era già stato al timone della prima edizione di "Isola Party". I due conduttori e i loro ospiti commenteranno le vicende delle pupe e dei secchioni che prenderanno parte al reality guidato da Barbara d'Urso e interagiranno con la community di Twitter attraverso l'hashtag #pupaparty.

Dal 21 marzo, in contemporanea con l'inizio su Canale 5 de "L'Isola dei Famosi", Mediaset Infinity affiderà a Ignazio Moser e Valentina Barbieri la nuova edizione di "Isola Party", per interagire attraverso l'hashtag #isolaparty con la comunity di Twitter. L'ex ciclista ha preso parte a diversi programmi televisivi, tra cui "Grande Fratello Vip" - dove ha conosciuto l'attuale compagna Cecilia Rodriguez - e più recentemente "Back to School". Con lui, insieme a diversi ospiti, ci sarà la giovane influencer nota soprattutto per le imitazioni di personaggi della televisione e della rete.