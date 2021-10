Proteste alla Casa Bianca per il diritto di voto: arrestata Alyssa Milano

Alyssa Milano è stata arrestata con altri durante una manifestazione davanti alla Casa Bianca per sollecitare un'azione sulla protezione dei diritti di voto. L'attrice l'ha raccontato sui social: "Sono stato appena arrestato per aver chiesto all'amministrazione Biden e al Senato di usare il loro mandato per proteggere i diritti di voto. Stai con me per dire al Senato e alla Casa Bianca che i diritti di voto non dovrebbero dipendere da dove vivi".

La protesta a cui ha partecipato Alyssa Milano è stata organizzata da People for the American Way, il gruppo fondato più di 40 anni fa da Norman Lear, che ha sollecitato il Senato a porre fine all'ostruzionismo. "Siamo tornati alla Casa Bianca per consegnare un messaggio chiaro al presidente Biden: abbiamo bisogno di azioni che corrispondano all'urgenza delle sue parole sui diritti di voto, e il tempo stringe", ha detto Ben Jealous, attuale presidente del gruppo.

L'organizzazione di difesa progressista afferma che sta cercando di "combattere l'estremismo di destra e costruire una società democratica che implementi gli ideali di libertà, uguaglianza, opportunità e giustizia per tutti". ll Senato probabilmente inizierà a votare sulla legge sulla libertà di voto durante la settimana. Mira a stabilire standard minimi per l'accesso al voto in tutti gli Stati, come la registrazione degli elettori lo stesso giorno, due settimane di voto anticipato e il giorno delle elezioni da stabilire come giorno festivo. È una versione ridotta del For the People Act, che era stato bloccato dai repubblicani a giugno. La legge sulla libertà di voto incontrerà probabilmente la stessa sorte, con i repubblicani che minacciano di ostruzionismo.

Come ha dichiarato in un'intervista a giugno, la star della serie tv "Streghe" sta valutando una sua discesa in politica. L'obiettivo sarebbe quello di conquistare il seggio della California al momento occupato dal deputato repubblicano Tom McClintock. "Sto valutando: ho iniziato a raccogliere informazioni, a parlare con diversi consulenti e con la comunità'", ha detto la Milano.

L'attrice che vestiva i panni della "diabolica" Phoebe Halliwell nella serie cult è da sempre impegnate sul fronte politico e sociale, soprattutto per quanto riguarda i diritti delle minoranze. Sostenitrice di Joe Biden e Kamala Harris si è fatta promotrice di molte campagne di sensibilizzazione su temi come i diritti delle persone transgender, il controllo delle armi e l'approvazione dell'Equal Rights Amendament.