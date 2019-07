Primo film in computer grafica per Lupin: a dicembre arriva "Lupin III - The First"

Lupin III entra in una nuova fase della sua storia. Il personaggio creato da Monkey Punch sarà infatti protagonista del suo primo film in computer grafica. Si intitola "Lupin III - The First" e uscirà in Giappone il 6 dicembre. E' stato diffuso il trailer in cui si può vedere la nuova veste grafica data a Lupin, Jigen, Ghemon, Fujiko e al commissario Zenigata. Ancora non si sa se il film verrà distribuito in Italia.