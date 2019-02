“Non sono contro le regole della Chiesa ma con il tempo bisognerà fare in modo che i preti possano avere una famiglia, continuare la loro missione anche avendo una moglie e dei figli”. Barbara D’Urso dice sì al matrimonio per i preti, commentando il caso di don Federico, parroco di Cerano, nel novarese, che ha lasciato la tonaca perché innamoratosi di una 34enne.



“Questo è il mio modestissimo pensiero” continua la conduttrice di “Pomeriggio Cinque”, mentre l’inviata è in diretta dal paese dove è avvenuto il fatto. Parrocchiani e volontari sono divisi: c’è chi è felice per lui e chi è rimasto spiazzato. A dare la notizia alla città è stato il vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla, che ha sottolineato "il rammarico e il dolore per la scelta di don Federico”.