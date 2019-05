Posa troppo sexy in una pubblicità, Fabiana Britto si difende e attacca: “Manuela è solo invidiosa”

Una posa troppo sexy per una pubblicità. Per questo motivo Fabiana Britto, la modella brasiliana apparsa anche sulla copertina di alcuni numeri di Playboy, è finita al centro delle polemiche. La modella ha infatti posato per un’azienda di oli lubrificanti per auto, indossando una tuta di latex mentre è posizionata a carponi.



Una pubblicità che ha fatto scattare l’ira delle femministe, che hanno gridato allo scandalo. Se ne è parlato anche a “Pomeriggio Cinque”, ma durante il dibattito è intervenuta Manuela Ferrera, modella italiana che già in passato aveva avuto screzi con la Britto: “Credo che qui la polemica sia verso la posa più che verso la persona”.



Ma Fabiana non ci sta e, ricordando gli screzi precedenti, si arrabbia, rispondendo per le rime: “Manuela sei tutta rifatta, sei qui solo per criticare me altrimenti non ti inviterebbero da nessuna parte. Dovresti ringraziarmi se Barbara ti chiama in trasmissione”.