Manuela Ferrera si spoglia per For Men, ecco il calendario 2019

Protagonista del calendario For Men 2019, Manuela Ferrera, 34 anni, mette a nudo le sue curve sinuose per 12 mesi con un mix di scatti hot e sensuali. L'ex meteorina del Tg4 è riuscita a incantare pure Cristiano Ronaldo che l'ha contattata lo scorso inverno per complimentarsi con lei dopo aver visto un suo servizio fotografico sul mensile. A raccontarlo è stata proprio la modella (sulle pagine di Diva e Donna) che in queste ore ha presentato il calendario in un noto locale milanese sfoggiando un abito bianco in pizzo super scollato.