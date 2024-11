Foggia, le "Sister Act pugliesi" famose sui social: "Siamo tutti figli della luce"

"Sister Act", il film di successo con l'attrice americana Whoopi Goldberg, sembra diventare realtà grazie a delle suore di Foggia. A "Pomeriggio Cinque", infatti, si è esibito il gruppo delle missionarie francescane di Gesù Crocifisso che, proprio come nella celebre pellicola americana, cantano allegramente in coro e portano in giro tutto il loro entusiasmo. E le loro esibizioni le hanno rese un vero e proprio fenomeno sui social.