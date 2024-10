"Io Canto Generation", la toccante esibizione di Al Bano e Fausto Leali con "Di rose e di spine"

"È la prima volta che cantiamo insieme - commenta infine Al Bano, che trovandosi in accordo con il collega conclude - E aggiungerei che non sarà l'ultima".

Ma le emozioni per Fausto Leali non finiscono qui, perché l'intera squadra di "Io Canto Generation" - supportata anche dal pubblico in studio - si è unita negli auguri rivolti al cantautore, che il 29 ottobre ha compiuto 80 anni.