Pomeriggio Cinque, Ashley Graham: "Amo l’Italia e il suo cibo"

Ashley Graham è una delle modelle curvy più famose al mondo e mostra fiera le sue generose forme. La sexy 28enne si è raccontata a "Pomeriggio Cinque". "Amo Milano e l'Italia e adoro il suo cibo tradizionale ma solo quello preparato nel vostro paese", dice Ashley che mangia in abbondanza ed è molto golosa. "Non so se gli uomini preferiscano le curvy, ogni uomo è diverso e ama donne diverse", aggiunge la ragazza secondo cui le modelle devono "essere imprenditrici e non solo avere un bel visino". Poi racconta di aver scelto di pubblicare solo foto sue non ritoccate: "Voglio che vedano la vera Ashley".