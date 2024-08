Su Retequattro arriva "Planet Earth III", per scoprire le meraviglie del pianeta

In originale la voce narrante del doc è di sir David Attenborough, doppiato in italiano da Andrea Piovani. "Viaggeremo in luoghi selvaggi e sorprendenti, vedremo creature incredibili e misteriose, assisteremo a eventi rari e spettacolari, osserveremo drammi che ci lasceranno senza parole. Il mondo naturale continua a sorprendere ma, rispetto ai tempi di Darwin, è cambiato in modo irreparabile. E la potente forza che l’ha trasformato è una sola: l’uomo. Tutti gli animali, si stanno adattando in modi straordinari alla sopravvivenza e alle nuove sfide. Saranno sufficienti? È un momento cruciale: per questo, il mondo va guardato attraverso una nuova lente".