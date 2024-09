Pippo Baudo ricompare in pubblico: in sedia a rotelle alla festa di Pingitore

Oltre a Maurizio Martufello, padrone di casa, sono intervenute per celebrare il regista Valeria Marini, Pamela Prati, Milena Miconi, Manuela Villa e Gabriella Labate. L'intervento di Baudo è stata una gradita sorpresa per molti. Le occasioni per vedere SuperPippo in pubblico si sono fatte ultimamente sempre più rare, tanto da lasciare spazio a fake news e sciacallaggi di bassa lega sulle sue condizioni di salute. Baudo, che ha compiuto 88 anni a giugno, ha invece spiegato nei mesi scorsi di avere avuto problemi a un ginocchio (il che spiegherebbe anche la sedia a rotelle), ma di stare benissimo per quanto riguarda il resto, in particolare aveva smentito guai cardiaci che erano stati ventilati da alcuni siti web.