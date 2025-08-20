Addio a Pippo Baudo, la sua Militello è pronta a dargli l'ultimo saluto

"Sarò in chiesa a salutare mio padre, nella sua Militello. Un luogo speciale a cui è sempre stato legato da un affetto profondo e sincero". A parlare è Alessandro Baudo appena arrivato dall'Australia, per presenziare alle esequie del padre Pippo Baudo. "Anni addietro papà mi ci ha condotto, all'epoca mio figlio Sean era un bambino che attraverso i racconti del nonno si appassionava alle meraviglie della sua terra d'origine. Ne conservo ricordi bellissimi che porterò sempre con me".