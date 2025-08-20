Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 35 minuti fa
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"

TORNATO AL PAESE NATALE

Addio a Pippo Baudo, la sua Militello è pronta a dargli l'ultimo saluto

La salma del presentatore è arrivata nella notte nel suo paese natale dove si svolgeranno i funerali

20 Ago 2025 - 12:14
A Militello in Val di Catania è il giorno dei funerali di Pippo Baudo, il presentatore morto sabato 16 agosto all'età di 89 anni. Il feretro con la salma, partito da Roma dove per due giorni si è tenuta la camera ardente al Teatro delle Vittorie, è arrivato nella notte nel paese siciliano, dove Baudo era nato. In mattina è stata aperta la nuova camera ardente nella chiesa di Santa Maria della Stella mentre i funerali si terranno alle 16 (e saranno seguiti in diretta su Rete4 nel corso dello speciale "Diario del giorno - Addio Pippo"). 

Pippo Baudo, il saluto della gente alla camera ardente a Militello

"Sarò in chiesa a salutare mio padre, nella sua Militello. Un luogo speciale a cui è sempre stato legato da un affetto profondo e sincero". A parlare è Alessandro Baudo appena arrivato dall'Australia, per presenziare alle esequie del padre Pippo Baudo. "Anni addietro papà mi ci ha condotto, all'epoca mio figlio Sean era un bambino che attraverso i racconti del nonno si appassionava alle meraviglie della sua terra d'origine. Ne conservo ricordi bellissimi che porterò sempre con me".

È stata aperta nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania la camera ardente per Pippo Baudo. Sono già oltre 200le persone in fila per rendere omaggio al presentatore. Il feretro è giunto ieri notte nel paese natale dell'autore televisivo, accolto dall'applauso di centinaia di persone che hanno così voluto omaggiare l'illustre concittadino. Alle 16 nella chiesa si svolgeranno i funerali presieduti dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giuseppe Albanese, pronuncerà l'omelia.

