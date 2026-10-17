Pippo Baudo, il figlio Alex incontra Katia Ricciarelli: "La prima volta che ci siamo visti? Cinque o sei anni fa"

A oltre un anno dalla morte di Pippo Baudo, il figlio Alex ospite a "Verissimo" ha parlato del legame speciale tra loro scoperto nel 1993 quando aveva 31 anni. "Sento oggi un vuoto che purtroppo non si può rimpiazzare", racconta l'uomo, residente in Australia, che poi è stato raggiunto a sorpresa da Katia Ricciarelli, a lungo moglie del celebre conduttore con il quale è stata sposata dal 1986 al 2004.
"Che bello, che sorpresa!", sono le parole di Alex Baudo mentre tiene la mano di Katia che ricorda come la scoperta di un figlio "segreto" del marito Pippo avvenne in modo piuttosto casuale. "L'ho visto da una foto sul giornale ma ero molto serena", afferma la cantante che poi aggiunge come, nonostante tutto, abbia sempre amato e rispettato quello che è stato per lei un compagno di vita. "Avremmo ancora tanto bisogno di lui", confida.
"Quando l'ho scoperto dissi a Pippo di non preoccuparsi perché entrambi avevamo avuto la nostra vita e c'eravamo trovati tardi", spiega Katia Ricciarelli ammettendo di "essersi messa a ridere" quando ha saputo dell'età di Alex. "Certo, col senno di poi avrei preferito saperlo prima proprio come avrei voluto sapere prima della sua malattia", dice. Alex Baudo spiega come nonostante si siano spesso sentiti al telefono, il loro primo incontro ufficiale risale a tempi recenti. "Ci siamo conosciuti molto dopo, la prima volta solo 5 o 6 anni fa mentre stavo a Terni", dice il figlio del conduttore. "Mi è dispiaciuto che dalla cerchia delle amicizie di Pippo sono stati tutti a bocca chiusa, sono stati più che segreti ma poco corretti".