Pippo Baudo, il figlio Alex incontra Katia Ricciarelli: "La prima volta che ci siamo visti? Cinque o sei anni fa"

"Quando l'ho scoperto dissi a Pippo di non preoccuparsi perché entrambi avevamo avuto la nostra vita e c'eravamo trovati tardi", spiega Katia Ricciarelli ammettendo di "essersi messa a ridere" quando ha saputo dell'età di Alex. "Certo, col senno di poi avrei preferito saperlo prima proprio come avrei voluto sapere prima della sua malattia", dice. Alex Baudo spiega come nonostante si siano spesso sentiti al telefono, il loro primo incontro ufficiale risale a tempi recenti. "Ci siamo conosciuti molto dopo, la prima volta solo 5 o 6 anni fa mentre stavo a Terni", dice il figlio del conduttore. "Mi è dispiaciuto che dalla cerchia delle amicizie di Pippo sono stati tutti a bocca chiusa, sono stati più che segreti ma poco corretti".