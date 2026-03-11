Pio e Amedeo festeggiano i 25 anni di carriera con "Stanno tutti invitati"
Il nuovo programma della coppia comica prevede una luna lista di ospiti e andrà in onda prossimamente su Canale 5
© Da video
Pio e Amedeo tornano su Canale 5 per festeggiare i loro 25 anni di carriera e non saranno soli. "Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati" andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Tre grandi serate evento a Bergamo il 24, 27 e 30 marzo per celebrare la carriera del duo comico, tra risate e ospiti dal mondo dello spettacolo e della musica. Nel video qui sopra, il primo promo di "Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati".
"Stanno tutti invitati", gli ospiti che vedremo
La coppia di comici ha annunciato anche una serie di ospiti che parteciperà al programma che celebra i loro 25 anni di carriera. Tra cantanti, attori e personaggi del mondo dello spettacolo la lista è lunghissima e prevede: Umberto Tozzi, Gigi D'Alessio, Luca Argentero, i Pooh, The Kolors, Belen Rodriguez, Lino Banfi, Vanessa Incontrada, Michele Zarrillo, Massimo Ranieri, Sal Da Vinci, Nek e Raf.