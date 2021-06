Pierre Cosso e il successo de "Il tempo delle mele 2": "Ho fatto il provino per caso, non volevo fare l’attore"

"Quel film mi ha cambiato la vita, ma il provino l'ho fatto per caso". A "Verissimo" Pierre Cosso svela qualche retroscena a proposito di "Il tempo delle mele 2", il film con protagonista Sophie Marceau che l'ha fatto conoscere in tutto il mondo. "Non volevo neppure fare l'attore, ero più interessato a ciò che accadeva dietro l'obbiettivo. Pensavo a una carriera come fotografo o come regista".





"I miei figli hanno scoperto e guardato il film, ma non sono miei fan", racconta l'interprete francese che adesso vive a Tahiti in Polinesia insieme alla compagna Rautea. "Loro mi considerano più un marinaio, perché mi hanno sempre visto in un ambiente di mare. Per loro sono più un velista che un attore", conclude.