Pierpaolo Pretelli debutta in radio: entra nella squadra di R101

Pierpaolo Pretelli entra ufficialmente nella famiglia di R101.

A partire dal 18 marzo farà compagnia agli ascoltatori ogni venerdì mattina (dalle 11 alle 12), nel programma "Procediamo" condotto da Fernando Proce con la partecipazione di Regina e Sabrina 'Bambi', on air tutti i giorni dalle 9 alle 12 in radio su R101 e in tv sul canale 67 del digitale terrestre.