Piero Chiambretti riappare su Instagram dopo il coronavirus: “Steso”

E’ guarito e riappare sui social. Piero Chiambretti posta uno scatto in primo piano, fatto probabilmente dal letto, accompagnato dalla didascalia “Steso”. E’ il primo selfie del conduttore di “#CR4-La Repubblica delle donne” dopo aver vinto contro il coronavirus che gli ha portato via la madre Felicita.

E’ stato dimesso a fine marzo dall’ospedale Mauriziano di Torino dove era ricoverato dal 16 marzo scorso insieme alla madre, anche lei contagiata, che purtroppo non ce l’ha fatta. Durante il periodo di convalescenza ha voluto ringraziare il personale medico che l’ha curato e assistito “con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico”. Ora riappare in uno scatto recente e riceve molti like dai fan che lo aspettano in tv.

