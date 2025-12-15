Piero Chiambretti conduce l'evento "Galà dei 500" su Canale 5

Per il cinema, “Galà dei 500 - Eccellenze italiane” ospita il regista Gabriele Muccino che, forte del suo successo in Italia e negli Stati Uniti, offre una riflessione sugli elementi che da sempre rendono il cinema italiano unico, riconoscibile e apprezzato in tutto il mondo. Lo spazio dedicato allo sport vede protagonisti Gigi Buffon, leggenda del calcio mondiale, e Larissa Iapichino, giovane talento dell’atletica internazionale. Entrambi portano sul palco la propria esperienza, i valori dello sport e il percorso che li ha resi simboli di determinazione e passione, incarnando lo spirito vincente italiano.