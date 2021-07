Pier Silvio Berlusconi: "Speriamo che Alessia Marcuzzi capisca in fretta chi è e torni con noi"

"Ho grandissimo affetto e stima nei confronti di Alessia. E' lei che ha lasciato. Io l'adoro, non voglio fare polemiche su di lei. Lei ha detto 'devo capire chi sono': speriamo lo capisca in fretta in modo da tornare da noi". Pier Silvio Berlusconi commenta l'addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi durante la presentazioni dei palinsesti in collegamento Zoom. "Per quanto ci riguarda potrebbe essere in onda l'anno prossimo con un programma suo in prime time", prosegue l'ad e vicepresidente Mediaset .

"Non siamo più soliti fare contratti di rete, ovvero di esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda - aggiunge Pier Silvio Berlusconi - Alessia si è trovata senza un prodotto suo pronto ad andare in onda e ha preso la sua decisione. Non c'è stata una rottura su un programma, di "Scene da un matrimonio" avevamo parlato ma non è stato un rifiuto da parte sua. Dico la verità, c'erano anche questioni economiche perché sulla domenica vogliamo spendere poco".

La Marcuzzi aveva annunciato così il suo addio a Mediaset dopo 25 anni: "Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta, dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo - non vi nascondo con grandissima sofferenza - che ho deciso di comunicare all'Editore e all'Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì (Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, Isola dei Famosi, Temptation Island) e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo però che questa pandemia oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono".