Pier Silvio Berlusconi si gode qualche momento di relax in Corsica, con la compagna Silvia Toffanin e i figli Lorenzo Mattia (16 anni) e Sofia Valentina (10). Mare, sport e tempo in famiglia dopo quello che, sul piano professionale, è stato per il presidente di MFE-MediaForEurope, il più grande gruppo media europeo, un anno d’oro. Pier Silvio si dedica alla famiglia e allo sport e ritrova la semplicità della quotidianità con Silvia. I due sono legati dal 2001 e, dopo oltre 25 anni, mostrano la stessa complicità degli inizi: sorridono insieme, si scambiano baci appassionati e praticano il Sup, una passione che li accomuna.