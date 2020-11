Per "Tu Si Que Vales" una conclusione magica con il trionfo di Andrea Paris

Chiusura in gloria per la settima stagione di "Tu Si Que Vales", lo show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerby, Teo Mammucari e Gerry Scotti (al rientro dopo la disavventura del Covid) e la giuria popolare presieduta da Sabrina Ferilli, hanno incoronato il mago Adrea Paris che si è portato a casa il premio finale di 100mila euro in gettoni d'oro.