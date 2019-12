Per Mediaset un 2019 di ascolti in crescita e per il futuro nuove sfide internazionali

Mediaset saluta il 2019 con soddisfazione, nonostante lo scenario al momento sia particolarmente difficile per l'editoria. Tutte le reti del gruppo hanno fatto registrare in autunno una crescita degli ascolti grazie a un'offerta di contenuti sempre più vasta su piattaforme di ogni genere. E per il futuro si prospettano nuove sfide. Dal 2020 Mediaset porterà avanti il progetto internazionale per creare Media for Europe , un grande broadcaster europeo per poter competere in un mondo dominato dai giganti globali del web.

LEGGI ANCHE: Pier Silvio Berlusconi: "Media for Europe sfiderà i giganti del web"

E restando in ambito internazionale, è da notare come la leadership di Mediaset nel gradimento del pubblico si sia allargata anche alle tv in Spagna, dove Mediaset Espana è il primo editore televisivo del Paese. Un risultato frutto di una televisione pensata per il telespettatore, creata in esclusiva, sempre fresca e attuale. Guardando avanti l'obiettivo è quello di trasmettere sempre di più prodotti originali "Made in Mediaset".

Questi risultati fanno sì che oltre a offrire gratuitamente al pubblico informazione, intrattenimento, fiction, cinema e sport, i canali Mediaset creino occupazione e ricchezza, dando lavoro, indotto compreso, a 35mila famiglie. E per il futuro, con Media for Europe, come sottolineato dall'ad Pier Silvio Berlusconi ai suoi collaboratori durante il brindisi di Natale, sarà l'Italia, una volta tanto, a essere motore di un importante sviluppo internazionale.