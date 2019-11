Pier Silvio Berlusconi: "C'è fermento e Mediaset guarda avanti"

Durante la presentazione della nuova edizione del programma di Piero Chiambretti "La Repubblica delle donne", l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha parlato del futuro della tv e del rapporto con il web: "La televisione è in grandissimo fermento, si deve continuare a guardare avanti, nel mondo, come se il web contenesse il mondo e non viceversa, è davvero complicato".

"In tutto il settore è veramente tosta e io penso che Mediaset possa fare un grande lavoro - ha aggiunto Berlusconi - Anzi lo dico in modo ancora più forte, se non ce la facciamo noi a guardare avanti, a resistere e a crescere in termini televisivi non ce la fa nessuno".



"Le nostre reti devono avere una solidità sempre maggiore, delle abitudini sempre più forti, essere nel tempo e non è facile - ha detto ancora non nascondendo comunque il suo ottimismo per i risultati raggiunti in termini di ascolto - Oltretutto abbiamo dei limiti di budget ma io sono convinto che ce la faremo".