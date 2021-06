Per il terzo anno consecutivo Mediaset cresce negli ascolti

Secondo i dati Auditel, nei primi mesi del 2021 (gennaio-maggio) Mediaset è riuscita a crescere nuovamente negli ascolti, anche rispetto al 2020, l'anno più duro che ha costretto a casa per mesi causa Covid il pubblico italiano. Il fatto rilevante è che da tre anni consecutivi l’ascolto totale delle reti Mediaset continua ad aumentare, tre anni di crescita nonostante la moltiplicazione dei canali e la nuova concorrenza digitale.

Ufficio stampa

Nelle 24 ore, Mediaset ha registrato il 34,9% di share sul target commerciale di riferimento (+4,2% rispetto al 2018) ed è cresciuta in modo analogo anche sul pubblico totale. Dal 2018 a oggi è cresciuta costantemente, mentre le reti del servizio pubblico sono calate dello 0,7%. Trend analogo anche sul pubblico totale, con Mediaset in crescita e reti pubbliche in calo.

Nonostante le misure di sicurezza assolute, le reti del Gruppo hanno continuato a investire, a informare e intrattenere il pubblico con programmi in studio, in diretta, e con puntate inedite delle trasmissioni più forti. Da più di un anno, Mediaset rappresenta un punto di riferimento per il Paese e i dati Auditel lo dimostrano, concentrando su Mediaset attenzione e ascolti importanti.