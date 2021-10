Per Eva Longoria è ancora super estate

Eva Longoria splendida in bikini Instagram 1 di 14 Instagram 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Mentre in Italia tiriamo fuori cappotti e berretti, per Eva Longoria è ancora piena estate. Su Instagram l'attrice ha infatti inviato ai follower una bollente cartolina dal Messico, in cui mostra il fisico statuario cosparso di olio abbronzante e cotto a puntino dal sole. Una pausa per ricaricarsi prima di tuffarsi a capofitto nel lavoro: ad attenderla al rientro c'è infatti un nuovo importante ruolo in tv.