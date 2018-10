Per Corinne Clery la passione è finita, ma Angelo Costabile dichiara: "Io la amo ancora"

Non smette di tenere banco la storia d’amore tra Angelo Costabile e Corinne Clery. Lunedì 22 ottobre è andato in scena l’ennesimo episodio di questa telenovela. Già in una puntata di qualche giorno fa Costabile aveva ammesso: “Sono ancora innamorato di lei”. Ma l’attrice francese aveva spiegato, sempre a Pomeriggio Cinque, che il rapporto era buono ma non c’era più nulla a livello di coppia: “Ci vediamo tutti i giorni ed è una splendida persona”.



Finita qui? Ovviamente no. In studio Angelo ha provato nuovamente a far sapere i propri sentimenti per la signora Clery, che però risponde seccamente ancora una volta: “Non mi dice ‘Ti amo’ da due anni, è una splendida persona ma non stiamo più insieme. Il nostro rapporto va oltre l'amore, io ora voglio stare da sola”. La replica stavolta tocca ad Angelo: “L’ho detto pubblicamente, più di così cosa posso fare?”.